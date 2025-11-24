Attualità Politica Video

Romania-Italia, Mollicone: “Diplomazia culturale strategica per unire i popoli”

Nov 24, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Come presidente della Commissione Cultura è per me un piacere e un onore promuovere il palinsesto annuale tra Romania e Italia e soprattutto gli eventi che la Romania organizzerà qui in Italia, che abbiamo promosso e sostenuto, perché pensiamo che la diplomazia culturale sia un’arma strategica fondamentale per i popoli europei, in particolare la Romania, con cui abbiamo comuni origini latine. Penso che sia bello riscoprirle in particolare con l’arte, la musica, le mostre che abbiamo presentato”. Così Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, alla conferenza stampa di presentazione del programma dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026.

