Attualità Science & Technology Video

L’Intelligenza Artificiale cambia il paradigma, dalla comprensione all’azione

Di

Ott 6, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La base su cui poggia l’intelligenza artificiale è costituita da algoritmi. Finora ci siamo tutti confrontati con gli LLM, i Large Language Models, che sono modelli e algoritmi, appunto, capaci di interpretare il linguaggio, di elaborare informazioni e di formulare risposte. Con l’intelligenza artificiale fisica, quindi modelli, VLA Vision Language Action, si fa letteralmente un cambio di passo, un cambio di paradigma”. A dirlo la professoressa Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e centro TranspArEEnS, nel corso di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Curiosità Video

Cina: semafori volanti montati su droni

Ott 6, 2026
Sport Video

FIGC, Malagò: “Ho accettato per amore dello sport e del Coni”

Ott 6, 2026
Sport Video

Malagò: “Vittoria del buon senso, 14 dicembre prima data fattibile per elezioni”

Ott 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Olbia capitale della boccia, al Palageovillage il challenger verso Los Angeles

Ott 6, 2026
Attualità Science & Technology Video

L’Intelligenza Artificiale cambia il paradigma, dalla comprensione all’azione

Ott 6, 2026
Attualità Curiosità Video

Cina: semafori volanti montati su droni

Ott 6, 2026
Sport Video

FIGC, Malagò: “Ho accettato per amore dello sport e del Coni”

Ott 6, 2026