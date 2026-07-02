Attualità Sport

Da Duplantis a Zola, il Fair Play Menarini celebra 30 anni con grandi dello sport

Di

Lug 2, 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Una storia fatta di campioni che hanno dimostrato come il successo più grande sia quello costruito su rispetto e integrità. E’ quella del Premio internazionale Fair Play Menarini, che sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha celebrato in grande stile i suoi trent’anni, acclamando vincitori alcuni dei più grandi protagonisti dello sport internazionale. Tra i premiati di questa edizione speciale Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola, icone del calcio; Armand Duplantis, protagonista assoluto del salto con l’asta; Gregorio Paltrinieri, simbolo del nuoto internazionale; Bebe Vio, premiata per il suo straordinario impegno nel promuovere inclusione e determinazione attraverso lo sport paralimpico; Achille Polonara, esempio di forza e resilienza; Antonella Palmisano, tra le grandi interpreti della marcia; Simone Anzani, punto di riferimento della pallavolo italiana; Chiara Mazzel, testimonianza del valore dello sport paralimpico; Daniele Garozzo, asso della scherma azzurra; Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, artefici di una storica stagione del pattinaggio di velocità. A ricevere il riconoscimento anche Fabio Caressa, inconfondibile volto e voce del giornalismo sportivo. Accanto a loro hanno celebrato questo importante traguardo anche gli Ambasciatori del Fair Play Menarini Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujacic, Giacomo Perini e Andrea Zorzi, testimoni del percorso e del messaggio che il Premio continua a promuovere. A condurre la cerimonia sono stati Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano e Federico Buffa. “Celebrare il trentesimo anniversario del Premio Internazionale Fair Play Menarini significa guardare con orgoglio al percorso compiuto, ma anche rinnovare un impegno – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – L’impegno a raccontare le storie di chi dimostra che il talento trova il suo significato più autentico quando si accompagna al rispetto, all’integrità e alla correttezza. E’ questo il messaggio che vogliamo continuare a trasmettere alle nuove generazioni”.
– foto ufficio stampa premio Fair Play Menarini –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: spettacolo Spagna, 3-0 all’Austria e ottavi di finale

Lug 3, 2026
Sport

Tennis, Wimbledon: Paolini al 3° turno, battuta in 2 set la svizzera Golubic

Lug 2, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 3 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 2, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

La Svizzera non sbaglia, 2-0 all’Algeria e qualificazione agli ottavi

Lug 3, 2026
TOP NEWS

Il Portogallo agli ottavi con il brivido, Croazia battuta 2-1

Lug 3, 2026
IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 3 luglio 2026

Lug 3, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Il ‘Quarto Stato’ di Pellizza da Volpedo verso la candidatura a patrimonio dell’umanità UNESCO

Lug 3, 2026 Raimondo Bovone