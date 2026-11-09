Cybersicurezza, La Russa “Contrastare pericoli costa, qualcuno finge di non capirlo”

MILANO (ITALPRESS) – “Contrastare i pericoli legati alla cybersicurezza che in questi giorni abbiamo toccato con mano, costa. Qualcuno fa finta di non capire che quelle risorse non sono destinate alle armi, come loro dicono, ma alla sicurezza e quindi anche a contrastare questo tipo di pericoli che abbiamo visto”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della presentazione del Progetto Radegonda per una sede ONU dedicata all’intelligenza artificiale a Milano.

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