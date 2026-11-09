Comunali Milano, La Russa “Sinistra avrebbe già dovuto decidere il candidato”





MILANO (ITALPRESS) – “Perchè continuate a chiederlo a noi e non lo chiedete mai alla sinistra chi è il candidato?”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha risposto ai giornalisti, a margine della presentazione del Progetto Radegonda per una sede ONU dedicata all’intelligenza artificiale, a proposito della scelta del candidato sindaco di centrodestra a Milano. “Noi decideremo, comunque ma sarebbe giusto che prima di noi avesse deciso la sinistra, sono gli uscenti”, aggiunge.

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