Cuneo: 17 misure cautelari per maltrattamenti a persone autistiche

Nov 6, 2025


CUNEO (ITALPRESS) – La Compagnia di Cuneo, collaborata nella fase esecutiva da personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e delle Compagnie dipendenti del Comando Provinciale di Cuneo, del N.A.S. di Alessandria e del N.I.L. di Cuneo, a conclusione dell’indagine convenzionalmente denominata “Per mano”, ha dato esecuzione a 17 misure cautelari personali: 2 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 11 divieti di avvicinamento e comunicazione con le persone offese, emesse il 14 ottobre dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di altrettanti soggetti, variamente ritenuti responsabili dei delitti di maltrattamenti contro persone a loro affidate, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata. L’indagine, avviata nel dicembre 2024, ha consentito di ottenere le predette misure a carico di più soggetti, direttivi e dipendenti della Società Cooperativa “PER MANO”, con sede a Cuneo, ritenuti responsabili dei reati commessi nei confronti di 18 persone, affette da gravissime forme di autismo, ospiti presso una struttura ricettiva gestita da una società cooperativa privata. Il G.I.P. del Tribunale di Cuneo, inoltre, ha disposto il sequestro preventivo della struttura, dei beni aziendali annessi, dei relativi beni strumentali e dei conti correnti. Le persone tratte in arresto sono state associate presso la Casa Circondariale di Torino.

Fonte video: Carabinieri

