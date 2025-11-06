UE, il ministro Urso: “Grazie all’Italia realizzate modifiche importanti del patto sul clima”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo importante dell’Italia ha consentito di realizzare modifiche importanti e significative nel patto clima con l’introduzione del concetto fondamentale della neutralità tecnologica, della flessibilità e quindi della revisione biennale, con il riconoscimento pieno del biocarburante”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del 7º Forum Trilaterale tra Confindustria, BDI e MEDEF. “Nei prossimi giorni giungeranno a compimento altri dossier che l’Italia ha fortemente reclamato in questi mesi, la revisione del regolamento sulle Co2, cioè sulle auto e veicoli leggeri, che noi speriamo siano estensibili anche i veicoli pesanti, fondamentale per salvare l’industria dell’auto europea, la revisione del Cbam, con decisioni che riguardano anche i rottami ferrosi, anch’esse importanti per l’industria siderurgica italiana, così come per le altre industrie energivore come la chimica, il cemento, la carta, il vetro, la ceramica e anche il nuovo pacchetto sulle materie prime critiche, per garantire all’Europa l’approvvigionamento necessario alle nostre catene”.xc3/sat/mca2

