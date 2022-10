Cittadella chiusa per lavori

Si comunica che a causa del prosieguo dei lavori a cura della Soprintendenza, la Cittadella di Alessandria (inclusi bastioni e fossati), per ragioni di sicurezza, resterà ancora chiusa al pubblico nel periodo compreso tra martedì 25 e venerdì 28 ottobre 2022.

Nei giorni indicati l’ingresso alla Fortezza sarà autorizzato solo al personale dalla Soprintendenza, che ha incaricato le ditte per i lavori in oggetto e ottenuto l’autorizzazione da parte dell’ENAC.

