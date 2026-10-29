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Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

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Ott 29, 2026
La Cina sta realizzando il più grande progetto integrato al mondo, sviluppato in un’unica fase, per la produzione di energia solare e l’accumulo termico, con una capacità di 1.500 MW, a Hami, nello Xinjiang. Combinando la produzione di energia solare con l’accumulo di calore a sali fusi, il progetto fornirà elettricità verde più stabile e ridurrà le emissioni di CO2 di circa 2,26 milioni di tonnellate all’anno, una volta pienamente operativo. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr,
(Fonte video: Xinhua)

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