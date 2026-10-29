Cina, prende forma il progetto solare con accumulo termico da 1.500 MW

La Cina sta realizzando il più grande progetto integrato al mondo, sviluppato in un’unica fase, per la produzione di energia solare e l’accumulo termico, con una capacità di 1.500 MW, a Hami, nello Xinjiang. Combinando la produzione di energia solare con l’accumulo di calore a sali fusi, il progetto fornirà elettricità verde più stabile e ridurrà le emissioni di CO2 di circa 2,26 milioni di tonnellate all’anno, una volta pienamente operativo. (XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)

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