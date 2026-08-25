Attualità Science & Technology

Cina: lanciati 7 satelliti con un razzo Long March-6C

Di

Ago 25, 2026

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-6C, con a bordo sette satelliti, è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Il razzo è decollato alle 11:21 (ora di Pechino) e ha collocato con successo i satelliti nell’orbita prestabilita. Secondo il centro di lancio, si è trattato della 665esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky a Mattarella: “Grati per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa”

Ago 25, 2026
Attualità IN EVIDENZA Spettacoli

Lutto nella musica: morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton

Ago 25, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 26 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 25, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Maxi retata antidroga a Sassari, 45 persone indagate

Ago 26, 2026
IN EVIDENZA

Sequestrati oltre 400 chili di droga, 6 misure cautelari

Ago 26, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

‘Alessandria Barocca’: la grande musica fa tappa a Litta Parodi e Spinetta, il 28 agosto e il 3 settembre

Ago 26, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Giochi del Mediterraneo: Italia sempre in testa nel medagliere con 81 medaglie

Ago 26, 2026