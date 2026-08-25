Attualità Viaggiando Video

Europa: nel 1° semestre cresce il traffico aereo

Di

Ago 25, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il traffico passeggeri sulla rete aeroportuale europea è cresciuto del 2,6%, nel 1° semestre 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato, rilevato da Aci Europe, nasconde però un netto rallentamento nel secondo trimestre, quando l’incremento si è fermato all’1,3%, contro il +4,3% dei primi tre mesi dell’anno. A pesare è soprattutto la guerra in Medio Oriente, che ha provocato una drastica contrazione dei collegamenti nella regione e spinto alcune compagnie aeree a ridurre la capacità in risposta all’aumento dei prezzi del carburante. Gli europei continuano a scegliere l’aereo per i propri spostamenti, mentre i visitatori nordamericani stanno raggiungendo l’Europa in numeri record durante l’estate. Secondo Aci Europe, per il resto dell’anno sarà decisivo risolvere i problemi legati al sistema di ingresso/uscita Schengen. A determinare l’andamento del traffico saranno anche l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e le sue conseguenze sui costi e sull’operatività del settore.gsl

Di

Articoli correlati

Sport Video

Giochi del Mediterraneo, Diego Rizzi oro nelle bocce: “Vogliamo le Olimpiadi”

Ago 25, 2026
Costume & Società Cucina Video

Abitudini alimentari: come cambiano i consumi estivi nel 2026

Ago 25, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Vaticano, l’arcivescovo Gallagher: “La guerra in Ucraina deve finire, Santa Sede pronta ad aiutare”

Ago 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pogacar vince in solitaria alla Vuelta e blinda la maglia rossa

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 25/8/2026

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Philip Morris, Frega “Innovazione e qualità partono sempre dai territori”

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Acri, Azzone “5 per mille iniziativa di grande successo, oggi vale 600 milioni”

Ago 25, 2026