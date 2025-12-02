Attualità Esteri Mondo

Cina: aspettativa di vita media a 79 anni nel 2024

Dic 2, 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’aspettativa di vita media in Cina ha raggiunto i 79 anni nel 2024, secondo un rapporto pubblicato martedì dalla Commissione nazionale della sanità.

Il bollettino sulle statistiche sanitarie della Cina per il 2024 ha evidenziato continui miglioramenti sia nella salute materna sia infantile, con i decessi materni diminuiti a 14,3 ogni 100.000 e i decessi infantili a 4 ogni 1.000.

Le risorse sanitarie della Cina hanno continuato a crescere costantemente. Alla fine del 2024, il Paese contava 1.093.551 istituzioni mediche e sanitarie – un aumento di 22.766 rispetto all’anno precedente. Il numero dei professionisti sanitari ha raggiunto i 13,02 milioni, 531.000 in più rispetto al 2023.

Il rapporto ha inoltre rivelato che le istituzioni mediche in Cina hanno gestito 10,15 miliardi di visite di pazienti nel 2024, un aumento di 600 milioni rispetto all’anno precedente, riflettendo sia una capacità di servizio ampliata sia una migliore efficienza.

In particolare, sono stati compiuti progressi anche nel controllo dei costi sanitari. Il costo medio di un ricovero ospedaliero è stato di 9.870 yuan (1.394,2 dollari) nel 2024, in calo del 4,3% rispetto al 2023 ai prezzi correnti e del 4,5% dopo l’adeguamento all’inflazione. Le visite ambulatoriali sono costate in media 361 yuan lo scorso anno, con un calo dello 0,2% ai prezzi correnti e dello 0,4% in termini reali.

