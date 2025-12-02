Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: da sabato via alle stanze dell'amore

Veduta esterna del carcere 'Lorusso e Cotugno' di Torino, sito nel quartiere Vallette

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, commenta così l’avvio dei ‘colloqui con il coniuge’ senza il controllo a vista del personale di custodia: “Abbiamo informalmente saputo che da sabato, nel carcere di Torino, saranno funzionanti le ‘stanze dell’ammore’. Per noi del SAPPE, il sesso in carcere è una previsione inutile e demagogica, anche in termini di sicurezza stessa del sistema. Si introduca piuttosto il principio di favorire il ricorso alla concessione di permessi premio a quei detenuti che in carcere si comportano bene, che non si rendono cioè protagonisti di eventi critici durante la detenzione e che lavorano e seguano percorsi concreti di rieducazione. E allora, una volta fuori, potranno esprimere l’affettività come meglio credono”.

E Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, aumenta le perplessità: “Certo fa riflettere il fatto che, in una situazione penitenziaria regionale e nazionale complessa, in cui anche gli interventi di edilizia sono limitati, assuma priorità la previsione di destinare stanze o celle per favorire il sesso ai detenuti., I nostri penitenziari non possono e non devono diventare postriboli, così come i nostri Agenti di Polizia Penitenziaria non devono diventare ‘guardoni di Stato”.

Io lo trovo semplicemente allucinante: così le prigioni diventano sempre più simili ad alberghi-vacanza. E aumenterà il traffico di cose illecite. Ma la scelta più ipocrita è il nome scelto: ‘colloqui con il coniuge’.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

