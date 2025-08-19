Attualità Costume & Società Video

Chiusa la camera ardente, l’applauso al feretro di Baudo

Ago 19, 2025


ROMA (ITALPRESS) – È stata chiusa la camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. All’esterno una folla di cittadini e ammiratori ha accolto l’uscita del feretro con un applauso. I presenti hanno applaudito anche al momento della partenza del carro funebre, diretto sotto l’ufficio di Baudo, in via della Giuliana, prima di iniziare il viaggio verso Militello in Val di Catania. I funerali del celebre conduttore televisivo scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni si terranno il 20 agosto alle 16 presso il Santuario di Santa Maria della Stella.

