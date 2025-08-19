Il ministro Piantedosi “Sull’uso del taser le solite polemiche pretestuose”

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

ROMA (ITALPRESS) – “Il profondo cordoglio per il decesso di 2 persone, dopo che era stato usato su di loro il taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine. L’autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia. Nei due casi specifici, si tratta di Carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Chi, in maniera ideologica, critica l’utilizzo del taser, deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l’utilizzo di armi da sparo. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti. La sicurezza dei cittadini è il 1° obiettivo che deve essere perseguito. E dalle prime ricostruzioni, è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri intervenuti. Dunque le polemiche vanno respinte, perché del tutto pretestuose, pregiudiziali ed infondate; alle Forze di Polizia va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo”.
