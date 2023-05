Celiachia: domani all’Ospedale di Alessandria un incontro dedicato ai malati e alle loro famiglie

Come vivere quotidianamente con la celiachia?

A questa domanda sarà data risposta giovedì 4 maggio nel Salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria grazie all’incontro “Vivere la celiachia”, dalle 15.30 alle 17.30.

L’evento

Organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con il Servizio di Gastroenterologia Pediatrica della struttura di Pediatria e DEA Pediatrico dell’AO AL, l’evento è dedicato in particolare ai neodiagnosticati e alle loro famiglie e si svolgerà a pochi giorni dalla Giornata internazionale della celiachia che, dal 2015, è stata fissata al 16 maggio .

La celiachia

È una malattia cronica in cui il sistema immunitario reagisce contro il glutine, una proteina contenuta nei cereali come grano, orzo, riso, avena e segale. Quando un celiaco assume glutine, il suo sistema immunitario innesca una reazione infiammatoria della mucosa intestinale, con progressiva atrofia e infiammazione che porta quindi a non disporre più delle sostanze nutrienti necessarie per crescere regolarmente, con effetti più evidenti in età pediatrica.

La celiachia nei bambini è in costante aumento ; in gran parte dovuto al miglioramento della diagnosi, ma anche all’aumento dell’incidenza della malattia, come accade per altre patologie autoimmuni.

I sintomi