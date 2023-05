Oltre 102.000 euro dalla Regione Piemonte alle aree montane dell’Alessandrino, per il mantenimento e lo sviluppo delle “Botteghe dei servizi”, esercizi che uniscono la vocazione commerciale a servizi utili alla cittadinanza, come internet-point, biglietteria e sportello della pubblica amministrazione.

A livello regionale sono 85 le domande ammesse, per un totale di 3 milioni di euro: di queste, 3 sono nell’Alessandrino per complessivi 102.373 euro.

Le 3 botteghe sono già attive, localizzate nei comuni di Albera Ligure, San Sebastiano Curone, Voltaggio. Il contributo regionale farà da volano ad un investimento complessivo di oltre 131.000 euro sul territorio.

Presidente e Vice della Regione affermano che gli interventi a favore delle botteghe dei servizi sono un altro passo avanti nella strategia di attenzione alla montagna: un obiettivo di legislatura perché le aree marginali sono il cuore pulsante del territorio. Montagne e borghi non devono essere solo luoghi di villeggiatura, in cui trascorrere le vacanze, ma anche zone dove poter vivere tutto l’anno con servizi e attività economiche.

Le Botteghe dei servizi

Sono esercizi commerciali di prossimità con dettaglio di beni alimentari e di prima necessità, in cui si integrano attività di informazione, veri e propri “terminali” per la pubblica amministrazione sul territorio: Internet point, biglietteria del trasporto pubblico locale, noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo, spazi per co-working, sportello postale (previa convenzione), pagamento e ricarica telefonica, consegna domiciliare gratuita, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare sono alcuni dei servizi previsti.