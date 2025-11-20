Attualità Cronaca Video

Catania: devastazione e saccheggio durante un corteo, 2 arresti

Di

Nov 20, 2025
CATANIA (ITALPRESS) – Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di un 33enne e di un 22enne, residenti a Catania e Brindisi. Inoltre sono state eseguite perquisizioni domiciliari in diverse province (Catania, Palermo, Bari, Messina, Siracusa) nei confronti di altre 13 persone indagate tutti nel medesimo procedimento. Sono indagati, in concorso tra loro, e con altri soggetti in via di identificazione, di devastazione ed altro, nonché nei confronti del 33enne anche per il reato di rapina e lesioni ai danni di un pubblico ufficiale con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e in occasione di una pubblica manifestazione. Il provvedimento a seguito dei gravi fatti avvenuti in occasione della manifestazione del 17 maggio.
pc/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Economia Video

Catasto: mappe consultabili on line anche dai contribuenti

Nov 21, 2025
A4Zampe Attualità Costume & Società

Torino apre le porte a Quattrozampeinfiera, 22 e 23 novembre, tra Natale e sostenibilità

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Lavoro: nel terziario oltre 200 contratti “pirata”

Nov 21, 2025

Ti sei perso...

Motori Sport

Formula Uno: a Las Vegas brilla Norris, fiducia in casa Ferrari

Nov 21, 2025
Economia Video

Catasto: mappe consultabili on line anche dai contribuenti

Nov 21, 2025
A4Zampe Attualità Costume & Società

Torino apre le porte a Quattrozampeinfiera, 22 e 23 novembre, tra Natale e sostenibilità

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Lavoro: nel terziario oltre 200 contratti “pirata”

Nov 21, 2025