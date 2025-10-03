Carcere di Vercelli, scoperti telefoni cellulari dei detenuti. Il SAPPE chiede la schermatura

Ancora telefoni cellulari scoperti nel carcere di Vercelli. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario del Piemonte Vicente Santilli: “Due telefonini sono stati scoperti, in 2 celle occupate da stranieri, nel corso della perquisizione ordinaria. Il SAPPE, sindacato più rappresentativo del Corpo, plaude l’operato della Polizia penitenziaria di Vercelli che, nonostante la carenza di personale, è sempre in prima linea a tutelare la legalità”.

Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, torna su una vecchia richiesta del sindacato: “Nel solo triennio 2022/2024 sono stati sequestrati, nelle carceri italiane, 4.931 telefonini. Per questo sollecitiamo un intervento immediato dell’Amministrazione penitenziaria di Torino e del Ministero della Giustizia affinché vengano adottate misure straordinarie per garantire la sicurezza delle carceri italiane, schermandoli gli istituti, e dotando la Polizia Penitenziaria di sistemi per rendere inattivi i sorvoli di droni sulle strutture. Non possiamo più permetterci che episodi di questo tipo diventino la norma”.