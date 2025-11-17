Catania: 3 arresti per sfruttamento del lavoro

CATANIA (ITALPRESS) – Devono rispondere di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed atti di crudeltà su animali tre persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura. In manette sono finiti un 54enne, un 52enne ed un 56enne. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Catania, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato di Caltagirone. Le indagini – grazie ad un rapporto di proficua collaborazione che la Polizia di Stato mantiene con enti e associazioni antitratta, rapporti che rappresentano la chiave di volta di una efficace strategia contro i moderni “schiavisti” – sono, inizialmente, scaturite dalla individuazione di stranieri, assistiti dalle associazioni, che mostravano “indici” di sottoposizione a tratta. Il successivo accurato ascolto di uno di loro, di origine marocchine, ha consentito di acquisire i primi indizi.

vbo/mca2

Fonte video: Polizia di Stato