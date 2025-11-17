Attualità Cronaca Video

Catania: 3 arresti per sfruttamento del lavoro

Di

Nov 17, 2025
CATANIA (ITALPRESS) – Devono rispondere di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed atti di crudeltà su animali tre persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura. In manette sono finiti un 54enne, un 52enne ed un 56enne. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Catania, in collaborazione con i poliziotti del Commissariato di Caltagirone. Le indagini – grazie ad un rapporto di proficua collaborazione che la Polizia di Stato mantiene con enti e associazioni antitratta, rapporti che rappresentano la chiave di volta di una efficace strategia contro i moderni “schiavisti” – sono, inizialmente, scaturite dalla individuazione di stranieri, assistiti dalle associazioni, che mostravano “indici” di sottoposizione a tratta. Il successivo accurato ascolto di uno di loro, di origine marocchine, ha consentito di acquisire i primi indizi.
vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Napoli: blitz contro la camorra, 44 arresti per voto di scambio e scommesse clandestine

Nov 17, 2025
Attualità Cronaca Video

Gorizia: frana travolge un’abitazione, 2 dispersi

Nov 17, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 3 milioni di euro col bando “AcqueVive 2025” per la tutela delle acque

Nov 17, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Musumeci “Le Ciminiere di Catania sono simbolo di rinascita della città”

Nov 17, 2025
IN EVIDENZA

Maltempo, esonda il fiume Torre: le immagini dall’elicottero

Nov 17, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: 3 arresti per sfruttamento del lavoro

Nov 17, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Teatro Alessandrino: venerdì 21 novembre il viaggio musicale con gli “Inti Illimani”

Nov 17, 2025 Raimondo Bovone