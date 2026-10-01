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Razza “Con Piano Mattei Italia ha indicato la strada per cooperazione Ue-Africa”

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Ott 1, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nei rapporti con l’Africa e il Medio Oriente l’Europa è più presente di prima “perché la posizione italiana è diventata maggioritaria”. Lo afferma Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d’Italia, intervistato a Bruxelles da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. Razza presiede la Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi del Maghreb (DMAG) e co-presiede le Commissioni parlamentari miste tra l’Unione europea e Tunisia, Marocco e Algeria, oltre a seguire i rapporti bilaterali e le relazioni interparlamentari anche con Libia e Mauritania. Un lavoro che, spiega, “è in linea” con il Piano Mattei.
Sul fronte dell’immigrazione, l’eurodeputato ricorda che questa è la legislatura che ha rivisto l’intera normativa europea. Sull’annuncio del Governo greco sull’intenzione di creare in Africa un hub per i rimpatri, sul modello di quello italiano in Albania, sostiene che questo sia possibile “grazie all’iniziativa del governo italiano” e all’approvazione da parte del Parlamento europeo di nuove regole. Rivendica poi, “grazie al Governo Meloni”, un calo di oltre l’80% degli arrivi sulla rotta del Mediterraneo.

sat/azn

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