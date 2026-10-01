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Malagò “Contro la Francia mi aspetto di fare una bella figura”

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Ott 1, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Mi aspetto di fare bella figura. E’ molto complicato, me ne rendo conto per ovvi motivi, mi aspetto però di fare bella figura. Secondo me la strada che si è intrapresa è una strada giusta”. Così il presidente della Federcalcio, Giovanni
Malagò, a margine dell’assemblea di Lega Pro a Firenze e in vista del match di Nation League contro la Francia. “L’abbiamo detto, se noi siamo usciti a marzo in una partita spareggio con la Bosnia non è che ora siamo diventati una squadra di fenomeni, però non mi sovrappongo mai ai tecnici, stiamo creando dei presupposti con questi ragazzi che sono stati individuati e con coraggio, la strada non può che essere questa. Da qui il primo passaggio agli Europei, fra quattro anni il Mondiale e spero di chiudere tutto con gli Europei del 2032 in casa”.

xb8/gm/azn

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