Attualità Cronaca

Torino: abusi ai corsi di yoga, arrestato 59enne per riduzione in schiavitù

Di

Ott 1, 2026

TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato.
Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno permesso di documentare come l’uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avvicinasse persone con vulnerabilità ospitandole all’interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si consumavano violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Lecce: ragazza 20enne indagata per istigazione alla violenza e all’odio razziale

Ott 1, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: rapina con l’ascia in un centro scommesse, arrestati 2 giovani

Ott 1, 2026
Attualità Cronaca Video

Cagliari: aveva 20 Kg di hashish nel frigo in confezioni di papaya, un arresto

Ott 1, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Meeting nazionale Comuni Fioriti: dal 2 al 4 ottobre il verde urbano a San Salvatore e Terruggia

Ott 1, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Torino: abusi ai corsi di yoga, arrestato 59enne per riduzione in schiavitù

Ott 1, 2026
Attualità Cronaca

Lecce: ragazza 20enne indagata per istigazione alla violenza e all’odio razziale

Ott 1, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: rapina con l’ascia in un centro scommesse, arrestati 2 giovani

Ott 1, 2026