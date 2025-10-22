Bombardamenti su città ucraine, 2 bambini tra le vittime

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Un’altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione per prolungare la guerra. Le nostre forze di difesa aerea, i gruppi di fuoco mobili e gli equipaggi di intercettori di droni hanno lavorato tutta la notte e la mattina. Sono state colpite città comuni, principalmente il nostro settore energetico, ma ci sono stati anche molti colpi a edifici residenziali. Incendi a Zaporizhia, colpi alle case a Kiev. Le regioni di Kiev, Odessa, Černihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhia, Čerkasy e Sumy sono state colpite. Ad oggi, si sa che 17 persone sono rimaste ferite. Sei persone, tra cui due bambini, sono purtroppo morte. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)