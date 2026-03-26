Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Guerra: ondata di missili balistici dall’Iran contro Israele, 6 feriti

Di

Mar 26, 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Quattro ondate di lanci di missili balistici dall’Iran hanno provocato 6 feriti, 5 nella città araba Kafr Qasim, in Israele, e 1 in Cisgiordania nelle ultime 2 ore. Lo scrivono i media israeliani citando i servizi sanitari. I missili hanno fatto attivare le sirene d’allarme in tutto il centro di Israele, compresa Gerusalemme. Almeno uno dei missili lanciati era dotato di testa a grappolo che ha provocato danni a un’abitazione in un insediamento in Cisgiordania. Prima dei lanci di missili dall’Iran, per tutta la notte il gruppo armato libanese Hezbollah ha lanciato razzi verso il nord di Israele e missili verso il centro costringendo la popolazione a rifugiarsi in luoghi sicuri. Una bambina di 11 anni ha avuto un arresto cardiaco e si trova in gravi condizioni a causa dei continui allarmi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Bari: sequestrati rettili pericolosi nascosti in casa, denunciato un pregiudicato irreperibile

Mar 26, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il video del nuovo singolo di Aku Boy, dal titolo ‘Gol di tacco’

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catanzaro: 15 arresti per traffico di droga

Mar 26, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Guerra: ondata di missili balistici dall’Iran contro Israele, 6 feriti

Mar 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Bari: sequestrati rettili pericolosi nascosti in casa, denunciato un pregiudicato irreperibile

Mar 26, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il video del nuovo singolo di Aku Boy, dal titolo ‘Gol di tacco’

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catanzaro: 15 arresti per traffico di droga

Mar 26, 2026