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Cistite ed endometriosi, i gemelli diabolici

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Apr 20, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Cistiti ricorrenti ed endometriosi: che cos’hanno in comune? Perché aumentano infiammazione e dolore pelvico e vescicale, al punto da essere definiti “gemelli diabolici, “evil twins”? Nel centotrentaduesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori di rischio che aumentano i sintomi urinari, nell’endometriosi e le sue caratteristiche peculiari quando si localizzi a livello ureterale e vescicale.

sat/gsl

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