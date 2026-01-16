Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Bernini: “Università, ricerca e diplomazia scientifica sono vettori di pace”

Gen 16, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Se i ricercatori, le università di paesi che hanno dei conflitti si dichiarassero guerra sarebbe la fine di tutto. Le università, la ricerca, la diplomazia scientifica sono dei vettori di pace”. Ha dichiarato il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini a margine della Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, che si è svolta oggi a Villa Madama. Sempre parlando della diplomazia scientifica ha aggiunto: “Il motivo per cui non ho mai accettato azioni di boicottaggio, a prescindere dalle questioni israelo-palestinesi o Russia e Ucraina, è perché portano allontanamento e conflitto. Bisogna continuare a far lavorar i ricercatori insieme perché è dalla loro capacità di fare coesione e sistema che nasce la speranza di pace”.xl5/sat/mca1

