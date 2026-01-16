Il ministro Bernini: “Università, ricerca e diplomazia scientifica sono vettori di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Se i ricercatori, le università di paesi che hanno dei conflitti si dichiarassero guerra sarebbe la fine di tutto. Le università, la ricerca, la diplomazia scientifica sono dei vettori di pace”. Ha dichiarato il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini a margine della Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, che si è svolta oggi a Villa Madama. Sempre parlando della diplomazia scientifica ha aggiunto: “Il motivo per cui non ho mai accettato azioni di boicottaggio, a prescindere dalle questioni israelo-palestinesi o Russia e Ucraina, è perché portano allontanamento e conflitto. Bisogna continuare a far lavorar i ricercatori insieme perché è dalla loro capacità di fare coesione e sistema che nasce la speranza di pace”.xl5/sat/mca1

Navigazione articoli