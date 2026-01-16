Attualità IN EVIDENZA Video

Artico, il ministro Crosetto: “Costruire un sistema di regole”

Gen 16, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili, come abbiamo fatto finora, a impegnarci come difesa perché l’asse della difesa è fondamentale per il supporto su cui fare ricerca, diplomazia ed è il basamento sui cui il Paese si presenta e ci consente di far parte di consessi internazionali”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, organizzata a Villa Madama. “In quella zona che è la terra di nessuno occorre che ci sia qualcuno che costruisca delle regole”.sat/azn
(Fonte video: Farnesina)

