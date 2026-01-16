Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Artico regione strategica, sia priorità per UE e NATO”

Di

Gen 16, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha un approccio a 360° sull’Artico, una regione nevralgica nella competizione geopolitica globale”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana.
“L’Italia non ha mai considerato l’Artico come un’area remota e senza alcun interesse. Al contrario, noi abbiamo sempre guardato a questo quadrante del mondo per quello che effettivamente è: una regione strategica dove si intrecciano economia, ambiente, ricerca, energia e oggi più che mai sicurezza e difesa”, ha proseguito Meloni. L’Italia intende continuare a fare la propria parte per preservare l’Artico come area di pace, cooperazione e prosperità. Siamo un Paese osservatore nel Consiglio Artico e sosteniamo da sempre il rispetto del diritto internazionale”.
“Siamo convintiha concluso Meloni che l’Artico debba essere sempre di più una priorità dell’Unione europea e della Nato e che l’Alleanza atlantica debba cogliere l’opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 16/1/2026

Gen 16, 2026
Economia IN EVIDENZA

Bankitalia: nel 2026 PIL a +0,6%, crescita nel biennio 2027-2028

Gen 16, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Pichetto: “Con il nucleare prepariamo l’Italia al futuro”

Gen 16, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg News – 16/1/2026

Gen 16, 2026
Economia IN EVIDENZA

Bankitalia: nel 2026 PIL a +0,6%, crescita nel biennio 2027-2028

Gen 16, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica

Il ministro Pichetto: “Con il nucleare prepariamo l’Italia al futuro”

Gen 16, 2026
Costume & Società Cucina Video

Orata e ortaggi, una ricetta gustosa e leggera

Gen 16, 2026