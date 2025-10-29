Attualità Cronaca

Pedopornografia con l’Intelligenza Artificiale: arrestato un 52enne veneziano

Di

Ott 29, 2025

VENEZIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, ha arrestato un 52enne, residente nel capoluogo lagunare, responsabile della produzione di immagini pedopornografiche generate mediante l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.

L’attività investigativa, condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, ha preso avvio da una segnalazione trasmessa da un’organizzazione internazionale per la tutela dei minori online, riguardante la possibile detenzione da parte dell’indagato di materiale digitale di sfruttamento sessuale minorile. Attraverso un’approfondita analisi dei dati telematici e complesse attività di digital forensic, gli investigatori hanno individuato le connessioni Internet riconducibili all’abitazione del soggetto. La successiva perquisizione domiciliare, disposta dall’Autorità giudiziaria, ha consentito di accertare la presenza di un sistema tecnologico avanzato utilizzato per la creazione artificiale di immagini a contenuto pedopornografico.

Gli accertamenti tecnici hanno permesso di rilevare nei dispositivi informatici dell’uomo centinaia di immagini virtuali che, pur prive di corrispettivo reale, risultavano estremamente realistiche e frutto di sofisticati processi di generazione automatica. L’indagato si avvaleva infatti di modelli di intelligenza artificiale generativa – basati su reti neurali addestrate su un vasto insieme di immagini reali, anche di natura illecita – capaci di sintetizzare nuovi contenuti visivi rappresentanti minori in pose sessualmente esplicite. In tal modo aveva prodotto oltre 900 immagini pedopornografiche digitalmente create, difficilmente distinguibili da fotografie autentiche.

– foto: screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Costume & Società Eventi

La Regione Piemonte, prima in Italia, ha ricevuto l’Albero di Giovanni Falcone 

Ott 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Azienda Zero, pubblicata la graduatoria degli infermieri: 1.121 pronti per l’assunzione

Ott 29, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 29 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 28, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ginocchio, al San Raffaele di Milano protesi e chirurgia robotica

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Fontana “L’Intelligenza Artificiale incide sulle nostre scelte quotidiane”

Ott 29, 2025
IN EVIDENZA

Schifani “La Sicilia sta vivendo un momento magico”

Ott 29, 2025
Attualità Costume & Società Eventi

La Regione Piemonte, prima in Italia, ha ricevuto l’Albero di Giovanni Falcone 

Ott 29, 2025 Raimondo Bovone