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Taormina: auto contro gruppo di giovani, paura nella notte

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Giu 3, 2026
TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Momenti di paura nella notte a Taormina, dove una rissa scoppiata all’uscita di una discoteca ha rischiato di degenerare. Intorno alle 3, lungo la Statale 114 in direzione Letojanni, un’auto ha effettuato manovre pericolose sfiorando alcuni giovani coinvolti poco prima nella lite. Le immagini diffuse sui social mostrano un’Audi che, dopo una serie di manovre, si dirige verso il gruppo di ragazzi provocando il panico, senza però causare feriti. Sul caso è intervenuto il sindaco Cateno De Luca, che ha parlato di “tentato omicidio” e ha annunciato di avere trasmesso il video alle forze dell’ordine chiedendo l’identificazione dei presenti e del conducente del veicolo. “Sono sconcertato come sindaco e come genitore, solo per un caso fortuito non c’è scappato il morto”, afferma De Luca.sat/gsl
(Fonte video: Pagina Facebook Cateno De Luca)

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