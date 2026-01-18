Costruzioni, luglio in calo ma l’anno resta positivo

ROMA (ITALPRESS) – A luglio la produzione nelle costruzioni frena: l’Istat registra un calo dell’1,4% rispetto a giugno, la seconda flessione consecutiva dopo quella registrata nei mesi precedenti. Lo rileva l’Istat nel rapporto sulla produzione nelle costruzioni evidenziando un rallentamento confermato anche allargando lo sguardo al trimestre maggio-luglio, quando il dato scende dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. Anche il confronto con lo stesso mese dello scorso anno conferma la tendenza negativa: sia l’indice grezzo sia quello corretto per gli effetti di calendario segnano una flessione dell’1,2%, con lo stesso numero di giornate lavorative rispetto a luglio 2025. Resta invece positivo il bilancio dei primi sette mesi dell’anno: l’indice grezzo mostra una crescita del 2,0% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre quello corretto per gli effetti di calendario sale dell’1,3%. Un settore, dunque, che archivia l’estate con il segno meno, ma che nel computo complessivo dell’anno mantiene ancora un andamento positivo.
gsl