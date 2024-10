Valenza, riprendono i corsi agli “Amici della musica”

Nuove proposte e un team di appassionati e professionisti della musica per la storica associazione valenzana che ha aperto al pubblico lunedì scorso, 30 settembre. Da sempre la musica è motore di tutto per la storica associazione “Amici della Musica” di Valenza (via Carducci 4/a), che ha sempre saputo rinnovarsi negli anni, arricchendosi da questo mese di ottobre di nuovi insegnanti e nuovi corsi. Presenti in egual misura le proposte di studio della musica classica e moderna.

In particolare saranno disponibili corsi di pianoforte, violino, clarinetto, musica d’assieme, tecnica vocale, teoria e solfeggio, chitarra, tastiere, pianoforte jazz, basso, sax, batteria, canto moderno e jazz.

Novità di quest’anno saranno l’attivazione di un corso di canto corale per bambini, la disponibilità di alcune lezioni negli orari del mattino e al sabato (per tastiere e piano jazz) e di un “coro temporaneo” per adulti. Quest’ultimo si propone come un ciclo di incontri di canto corale finalizzati a preparare brani con uno specifico tema, da presentare in un’occasione pubblica al termine del ciclo stesso. Questa esperienza è pensata per tutti coloro che vorrebbero provare l’emozione di cantare in coro, ma non possono garantire la frequenza per l’intero anno scolastico.

I cicli sono 3 : “Caldo Natale”, “Bentornata primavera” e “La gioia dell’estate”.

Il repertorio verrà tarato sul gruppo, il quale verrà affiancato da alcuni coristi esperti in qualità di “tutor” prestati dalla formazione valenzana “The Joy Gospel Singers”, in un’ottica di rete e collaborazione fra le due associazioni.

Dopo l’Open Day di lunedì 30 settembre, in cui si è presentata la neo presidente Laura Greco, la segreteria è aperta per informazioni e iscrizioni nei seguenti orari: lunedì 16-18; martedì 10-12; mercoledì 17-19; giovedì 10-12; venerdì 16-18.

Informazioni anche via telefono al 338-6594152.