Una spesa contro il cancro, a dicembre con Nova Coop per l’Istituto di Candiolo

A dicembre si rinnova la collaborazione tra Nova Coop e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS, che uniscono nuovamente le forze per mettere a disposizione dei medici dell’Istituto di Candiolo – IRCCS nuove dotazioni tecnologiche al servizio dei pazienti del polo oncologico.

Dal 1° al 31 dicembre, nell’ambito di questa collaborazione, l’1% del valore di vendita del prodotto a marchio Coop confezionato venduto in tutti i negozi della rete Nova Coop e online, verrà devoluto per l’acquisto di due nuove centrali di monitoraggio da destinare ai reparti critici dell’Istituto di Candiolo Irccs per il monitoraggio costante dei parametri vitali dei pazienti nelle situazioni di maggiore criticità.

Nel basso Piemonte sono in programma ancora giornate di screening presso l’Ipercoop di Cuneo (4 dicembre), e il superstore Coop di Alessandria (18 dicembre), con prenotazione obbligatoria per gli ultimi posti disponibili telefonando al numero verde di Nova Coop Filo Diretto 800.23.8380.