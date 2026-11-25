‘Tutto il mondo è palcoscenico’ è il titolo del corso di recitazione ‘Facciamo teatro ‘26-‘27’, ideato e diretto da Massimo Bagliani e Isabella Cazzola, che si svolge per il 13° anno al cine-teatro Kristalli di Alessandria, da novembre ’26 a maggio ’27, con il saggio-spettacolo in scena a giugno al teatro Alessandrino. Il corso si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare gli allievi ai grandi testi di William Shakespeare attraverso un percorso teatrale che unisce studio e divertimento. Un viaggio nel mondo di Shakespeare, ma anche nel mondo del teatro, raccontato con ironia, leggerezza e tanta voglia di stare in scena. Le opere vengono portate in scena attraverso una rilettura agile e teatrale, costruita per restituire al pubblico l’essenza delle storie, dei personaggi e dei temi shakespeariani. Solo un mese di lavoro, ma c’è già un’atmosfera elettrizzante….

‘Facciamoteatro’ in Alessandria. Info tel. 338-3911977 www.facciamoteatro.it