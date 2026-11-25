Impegno casalingo per l’equipaggio portacolori di Meteco Corse che si impone in Classe Rally3 ed entra nella ‘top ten’ assoluta con la Renault Clio Rally3 di KZ Racing, facendo segnare il miglior tempo di categoria in 3 dei 4 passaggi sulla Canelli.

E dire che la gara non era iniziata nel migliore dei modi, con una spettacolare divagazione su 2 ruote nello ‘Shake Down’ che poteva compromettere il loro rally, ancora prima di iniziare.

LE PAROLE – “Fra una nota e l’altra ho buttato un’occhiata al finestrino alla mia destra, scorgendo un’infinità di filari dei vigneti dei Colli del Moscato. Un battito di ciglia dopo dal finestrino entrava il blu del cielo monferrino”. In questo modo Giampaolo Francalanci descrive il numero acrobatico compiuto dal suo pilota, Roberto “Bobo” Benazzo, nel corso dello Shake Down di sabato 21 novembre in Regione Castellero di Canelli, antipasto della 29a Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, che si è svolta il giorno successivo sulla prova di Canelli, con partenza e arrivo a Calosso.

Se l’immagine della Renault Clio Rally3 con il #19 sulle portiere, preparata dalla KZ Racing Team di Mauro Zappettini, che vola su 2 ruote ha fatto il giro del mondo, suscitando l’entusiasmo degli appassionati, Benazzo-Francalanci, una volta atterrati, erano meno soddisfatti. “All’inversione della Cappelletta sono rimasto abbagliato dal sole e ho perso per un attimo il senso della posizione. Fortunatamente la Renault Clio è atterrata su tutte e 4 le ruote, ma non sono riuscito ad evitare che salisse su un terrapieno, procurando danni all’avantreno” racconta il pilota di Acqui Terme. Un’escursione fuoristrada che ha costretto Nicola, il meccanico di KZ, a lavorare sodo per gran parte della notte per offrire ai due portacolori Meteco Corse una Renault Clio al massimo dell’efficienza.

E c’è riuscito perfettamente, visto il risultato ottenuto da Bobo Benazzo e Giampaolo Francalanci, che hanno concluso la gara monferrina in 10^ posizione assoluta, esaltata dal primato in Classe Rally3, segnando il miglior tempo di categoria in 3 delle 4 prove. “Appena abbiamo messo in moto la Renault Clio, nel trasferimento dalla partenza all’inizio della prima prova, abbiamo avuto la certezza che la vettura era stata puntigliosamente riparata, riportandola in perfetta efficienza, come lo è stata per tutta l’anno” precisa il navigatore astigiano. Da quel momento Benazzo-Francalanci sono partiti all’attacco, vincendo la propria categoria nel primo passaggio sulla speciale di Canelli, 11° tempo assoluto; si ripetono nel secondo passaggio arrivando al riposo di metà gara con 18” di vantaggio sull’avversario più veloce. Non riescono a centrare il terzo successo di Classe Rally3 nella Canelli-3 nella quale perdono 7”2.

“Abbiamo perso quella manciata di secondi nel punto in cui era uscita di strada una vettura che partiva davanti a noi ed era segnalata con le bandiere gialle dai commissari di percorso”. Benazzo non si fida del vantaggio rimasto, e sa che deve attaccare, anche se il fondo si è fatto più viscido, infangato con la terra portata dai 3 passaggi precedenti, risultando particolarmente insidioso. Il pilota di Acqui Terme fa appello a tutta la sua decennale esperienza e per la prima volta in giornata scende sotto i minuti in prova e stacca l’8° tempo assoluto (sua miglior prestazione di giornata) e si impone ulteriormente nella Classe Rally3, andando a festeggiare sulla pedana di Calosso l’entrata fra i primi 10 dell’assoluta e il successo di Classe Rally3, bissando la vittoria di categoria al Palme del mese scorso.

LE PAROLE FINALI – “È stata una gara molto divertente, dovendo affrontare due avversari di grande spessore che ci hanno impegnato dall’inizio alla fine. Il miglior modo per concludere una stagione che ci ha visti vincere 2 volte la Classe Rally3, ottenendo un podio sul totale delle 4 gare che abbiamo disputato” precisa Bobo Benazzo. “Dedichiamo questo successo a Riccardo Accornero, un amico che ci ha lasciato recentemente, con il quale avevo disputato il Rally del Tartufo 2001 ad Asti, gara nella quale concludemmo quinti assoluti e primi Classe N4” dice Giampaolo Francalanci, riponendo casco e tuta in attesa di tornare ad indossarli nella prima prossima stagione.

Benazzo-Francalanci alla premiazione (Foto Magnano)