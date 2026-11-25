La Giunta regionale del Piemonte ha approvato lo schema del Patto per la sicurezza integrata con le 8 Prefetture piemontesi, destinando 900.000 euro al potenziamento dei servizi di Polizia locale. Le risorse sosterranno l’estensione degli orari di servizio e l’attivazione di pattuglie aggiuntive, soprattutto nelle ore serali e notturne e in occasione di eventi di particolare rilievo.

I NUMERI – Alla Città metropolitana di Torino è assegnata una quota fissa di 150.000 euro, mentre 750.000 euro sono stati ripartiti in base ai tassi provinciali di delittuosità rilevati dal Ministero dell’Interno nel 2025. Ad Alessandria spettano 136.166,22 euro, a Novara 122.168,51 euro, ad Asti 114.127,46 euro, a Vercelli 105.213,39 euro, a Biella 94.820 euro, a Verbania 89.722,12 euro e a Cuneo 87.782,30 euro.

LE PAROLE – Queste le dichiarazioni del presidente Alberto Cirio e dell’assessore alla Sicurezza Enrico Bussalino: “Questi 900.000 euro si aggiungono agli oltre 2,3 milioni di euro già stanziati dalla Regione per il Patto per la sicurezza urbana, sottoscritto con la Prefettura e la Città di Torino. Le amministrazioni comunali conoscono le strade, le piazze e gli orari in cui serve una presenza più assidua della Polizia locale. Con questo intervento aiutiamo a mettere in campo pattuglie aggiuntive, soprattutto la sera e nei fine settimana, per prevenire gli episodi di degrado legati alla mala-movida e rendere più sicuri gli spazi pubblici. Il lavoro con le Prefetture consentirà di programmare i servizi in base alle esigenze di ciascun territorio e di coordinare l’attività delle Polizie locali con quella delle Forze dell’ordine”.