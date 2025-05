Torna la ‘Settimana nazionale della Celiachia’, in città da lunedì 12 a domenica 18 maggio

Dal 10 al 18 maggio torna la ‘Settimana Nazionale della Celiachia’, evento annuale dedicato alla divulgazione e sensibilizzazione sulla celiachia e la dieta senza glutine. Dal 2015, questa iniziativa si propone di diffondere informazioni corrette su una patologia che in Italia interessa oltre 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate. L’appuntamento rappresenta un momento cruciale per sfatare falsi miti e contrastare le numerose ‘fake news’ che spesso alimentano disinformazione e scarsa conoscenza sulla celiachia, compromettendo la comprensione delle necessità e dei diritti dei pazienti.

Venerdì 16 maggio – Gli eventi della giornata clou

1) convegno “Celiachia: quadro clinico, diagnosi, aspetti psicologici e testimonianze di pazienti” – dalle 8.30 alle 14 (presso il Salone di Rappresentanza dell’Ospedale di Alessandria)

2) “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine” – Un pasto senza glutine per tutti nelle mense di asili e scuole elementari del Comune di Alessandria.

Con questa iniziativa AIC vuole sensibilizzare e informare anche le giovani generazioni e le famiglie, con materiale divulgativo messo a disposizione degli insegnanti

3) Arco di Trionfo illuminato di verde (piazza Matteotti)

Dal 12 al 18 maggio – Proposte da gustare nei 10 punti ristoro iscritti A.I.C.

Il Girone del Gusto (via Rossini 47) – L’Arcimboldo (via Legnano 2) – Gelateria Soban (via S. Lorenzo 99) – Barbarossa Bistrot & Pizza (via Borsalino 7) – Bla…Bla…Bar (via Gramsci 53) – La Poligonia (via Poligonia 50) – Caffè Alessandrino (piazza Garibaldi 39) – Walla Walla Tasty Burger (via S. Giacomo della Vittoria 46) – Old Wild West Alessandria (via Marengo 162/b) – Il Girone dei Golosi (via Vinzaglio 67).