Ospedale di Alessandria e Solidal per la Ricerca insieme per il percorso di ‘Medicina Narrativa’

Ascoltare la storia di una malattia, comprenderne il significato e trasformarla in parte integrante del percorso di cura. È questo il cuore della Medicina Narrativa, approccio che negli ultimi anni l’IRCCS Ospedale Universitario di Alessandria ha promosso attraverso le attività del Centro Studi Medical Humanities DAIRI, diretto da Mariateresa Dacquino, dando vita ad una esperienza formativa rivolta al personale medico, infermieristico e amministrativo.

Un percorso che l’IRCCS AOU AL intende proseguire e consolidare, grazie anche al sostegno di Solidal per la Ricerca e Fondazione Compagnia di San Paolo: negli anni sono state avviate esperienze come “Verba Curant” e il percorso “Ricerca e Formazione: verso un Ospedale Narrativo, la relazione di cura”, in collaborazione con la Direzione delle Professioni Sanitarie (DiPSa), che hanno coinvolto operatori sanitari appartenenti a diverse discipline. L’obiettivo è stato sviluppare competenze narrative, riflessive e relazionali, riconoscendole come strumenti concreti della pratica clinica, utili a migliorare l’ascolto, la comunicazione e la costruzione dei percorsi assistenziali.

IL PROGRAMMA – Si ispira al modello teorico elaborato da Rita Charon, che definisce la Medicina Narrativa come la capacità del professionista sanitario di riconoscere, interpretare ed essere coinvolto dalle storie di malattia delle persone assistite.

Prevede moduli teorici ed esperienziali dedicati ad ascolto attivo, scrittura riflessiva, lettura attenta, comunicazione clinica, utilizzo della narrazione nella relazione di cura. Attraverso questa formazione, i professionisti potranno rafforzare la capacità di riconoscere il valore clinico delle narrazioni di pazienti, familiari e operatori, sviluppando strumenti di empatia e promuovendo la riflessività professionale e costruendo comunità multidisciplinari orientate alla persona.

Sostenere Solidal per la Ricerca significa contribuire concretamente a questo percorso. Ogni donazione permette all’IRCCS AOU AL di continuare ad investire nella qualità della relazione di cura, nello sviluppo delle Medical Humanities e nella formazione dei propri professionisti. Donazioni: https://www.solidalperlaricerca.it/progetto_medicina_narrativa.html