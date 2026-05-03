Silvano d’Orba: raccolti 22.800 euro per la carrozzina elettronica del giovane Davide Martino

Ha raccolto 22.800 euro la campagna promossa su GoFundMe da Davide Martino, 23enne di Silvano d’Orba, nell’Alto Monferrato, con 360 donazioni. La carrozzina speciale viene coperta solo in parte dall’ASL, per questo Davide ha avviato un fundraising con cui, in soli 6 giorni, è riuscito a superare i 16.000 euro mancanti. Il resto dei fondi verrà utilizzato per l’acquisto di ausili elettronici per studiare e lavorare. Ora attende solo che gli arrivi la carrozzina.

LE PAROLE DI DAVIDE – “Grazie di cuore per tutto il supporto che mi avete dato quando ho aperto questa raccolta fondi mai mi sarei aspettato un coinvolgimento a questo livello. Vi aggiornerò quando arriverà la carrozzina elettronica. Fino a luglio 2024 lavoravo in una ditta ovadese che opera nel settore nautico e navale. Finché non ho avuto l’incidente in moto con frattura della vertebra C5 e conseguente tetraplegia. Da giugno 2025 sono a casa e mi muovo in autonomia su una carrozzina elettronica. Durante il mio percorso riabilitativo abbiamo avuto difficoltà ad utilizzare in sicurezza normali sistemi di verticalizzazione, in parte per la mia stazza e in parte per il mio poco controllo del corpo. La migliore soluzione per me è l’utilizzo di una carrozzina elettronica verticalizzante, perché la verticalizzazione dà benefici importanti sia in ambito di salute che sociale: regolazione della pressione, densità ossea, migliore digestione e tonicità muscolare. Infine mi permette di interagire con le altre persone ad altezza occhi”.

La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/verticalizzazione-in-autonomianuovi-orizzonti