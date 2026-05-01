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In aumento la spesa per farmaci senza obbligo di prescrizione

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Mag 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – I trend del mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione nel 2025 si confermano in linea con il biennio precedente, attestandosi su un andamento storico tipico del settore: flessione del numero di confezioni vendute e tenuta dei fatturati che continuano a muoversi in un range ristretto. Secondo le elaborazioni di ASSOSALUTE (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica) su dati New Line, nel corso dell’ anno son o state dispensate quasi 292 milioni di confezioni, con una diminuzione dell’1,5% rispetto al 2024, mentre la spesa complessiva, pari a 3,2 miliardi di euro, segna un incremento del 2,8%.
sat/gtr/col

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