Nella giornata di ieri il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, alla presenza degli onorevoli Riccardo Molinari e Federico Fornaro, ha incontrato il viceministro Rixi e i funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per affrontare la questione del nodo idraulico del fiume Bormida, questione che interessa sia la messa in sicurezza della città dal punto di vista idrogeologico sia la costruzione del secondo ponte sul Bormida, i cui costi sono molto aumentati dopo l’aggiornamento della mappa dei rischi redatta dall’Autorità di Bacino e dall’aumento dei prezzi.

Questo il commento finale del primo cittadino di Alessandria: “La riunione è stata estremamente importante e proficua. Abbiamo lavorato insieme ai parlamentari del territorio per rappresentare ai funzionari ministeriali le problematiche legate all’area est della nostra città, un luogo che ritengo fondamentale per il futuro sviluppo industriale di Alessandria e per la sicurezza dei nostri cittadini. Ringrazio l’onorevole Molinari per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’incontro e per la sensibilità al tema che ha interessato anche il Ministro e il Viceministro. Nelle prossime settimane, anche per rispettare le tempistiche dei finanziamenti già a nostra disposizione, ci aspettiamo una nuova convocazione per dare concretezza alla progettualità avviata”.