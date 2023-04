Alessandria di nuovo beffata per 1 punto, come l’anno scorso. Dovrà giocarsi il playout

Non c’è pace per i grigi, beffati per 1 punto nella serie C appena conclusa e obbligati a giocarsi il playout contro il San Donato Tavarnelle, col vantaggio della posizione in classifica. Ma sarà l’unico spareggio-salvezza, perché l’altro non si gioca: la nuova penalizzazione (-4) inflitta all’Imolese l’ha retrocessa a 30 punti, ma avendone la Vis Pesaro 39 (quindi più di 8 di vantaggio), i marchigiani sono salvi e i romagnoli retrocessi.

Perché per 1 punto? Pareggiando anziché perdere con il Cesena, anche l’Alessandria sarebbe stata a quota 39, ma davanti alla Vis Pesaro (2 pareggi negli scontri diretti e miglior differenza reti), quindi il beneficio della salvezza diretta con la penalità all’Imolese sarebbe piovuto fra Tanaro e Bormida.

Perché come l’anno scorso? Perché in serie B i grigi finirono pari col Vicenza a 34, ma retrocessero direttamente per risultati peggiori negli scontri diretti. Sarebbe bastato 1 punto in più e si sarebbe giocato il playout…

Quest’anno, però la salvezza è a portata di mano: sabato 6 maggio c’è San Donato Tavarnelle-Alessandria, sabato 13 il ritorno al ‘Moccagatta’. Lì, in quelle 2 sfide, ci si giocherà la permanenza tra i professionisti.