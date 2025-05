Martedì 6 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

George Clooney (1961), Usa, attore.

Studiò recitazione, compagno di stanza di Stallone e Winkler. Salì alla ribalta con ‘E.R.-Medici in prima linea’ (’94), al cinema fece ‘Dal tramonto all’alba’, ‘Out of Sight’, ‘Fratello, dove sei?’ (Golden Globe ’01). Vinse 2 Oscar per ‘Syriana’ (’06) e ‘Argo’ (’13).