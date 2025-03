Ospedale di Alessandria: presentati i nuovi macchinari di diagnostica appena acquistati

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha inaugurato, settimana scorsa, alcune nuove apparecchiature di diagnostica, acquisite anche con i finanziamenti del PNRR, proseguendo così il percorso di innovazione tecnologica e potenziamento dei servizi sanitari.

Tra le nuove dotazioni spicca la Gamma Camera, che completa il piano per centralizzare tutta l’attività diagnostica nella piattaforma del piano terra, ottimizzando i percorsi clinico-diagnostici e di cura dei pazienti. L’investimento è stato di 765.000 euro, per il costo del macchinario e per i lavori necessari all’installazione.

La nuova risonanza magnetica

La Radiologia è stata la struttura maggiormente interessata dai nuovi acquisti, per 1.650.000 euro, suddivisi in 1.060.000 euro per la nuova risonanza magnetica e 590.000 euro per la nuova TAC, investimenti che in entrambi i casi sono comprensivi dei costi del macchinario e dei lavori di riqualificazione degli ambienti.

La risonanza magnetica da 1,5 Tesla, dotata di tecnologia all’avanguardia, consente esami di alta qualità con minori artefatti, maggiore rapidità e la possibilità di esaminare pazienti critici, per i quali in precedenza l’esame poteva essere difficoltoso.

La TAC da 160 strati, capace di studiare ampi volumi corporei in pochi secondi, rendendola particolarmente adatta agli esami vascolari. L’impiego di algoritmi avanzati di ricostruzione consente di ottenere immagini più nitide con una minore esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti.

La nuova TAC

Inaugurata una nuova sala di radiologia digitale, destinata principalmente agli esami del torace e dello scheletro che rappresentano la quota più significativa delle indagini eseguite. Il sistema, completamente digitale e autofinanziato dall’AOU AL con un investimento di 170.000 euro, garantisce immagini ad alta risoluzione e tempi di esecuzione ridotti, migliorando il comfort del paziente e ottimizzando il lavoro degli operatori.

Passi avanti nella prevenzione con l’adozione di un nuovo retinografo digitale, strumento essenziale per la diagnosi precoce della retinopatia diabetica che in Piemonte interessa circa 90.000 pazienti su una popolazione diabetica di 250 mila persone. L’apparecchiatura permette di acquisire immagini della retina direttamente in Diabetologia e di trasmetterle in tempo reale agli specialisti di Oculistica per la refertazione. Anche questo apparecchio è stato acquistato dall’Ospedale di Alessandria con un autofinanziamento di circa 38.000 euro.