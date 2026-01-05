Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni invita alte cariche e opposizioni ad una messa per le vittime di Crans-Montana

Di

Gen 5, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato ministri, alte cariche e i leader dell’opposizione a una messa a Roma per un momento di “unità nazionale” in memoria delle giovani vittime dell’incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Secondo quanto si apprende, la messa si terrà venerdì pomeriggio nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.

“Le immagini dell’arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante. A voi va la nostra più sincera vicinanza”, ha scritto Meloni in serata su Instagram.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, Lagalla “Testimone eroico di un tempo difficile”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, il prefetto di Palermo “Fiducia e sostegno alla Procura”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

Gen 6, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, Lagalla “Testimone eroico di un tempo difficile”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, il prefetto di Palermo “Fiducia e sostegno alla Procura”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Con la radioterapia passi da gigante nella cura dei tumori

Gen 6, 2026