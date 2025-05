Open Day al Gattile Sanitario: sabato 24 maggio dalle 10.30 alle 17.30

I Volontari dell’Associazione Tutela Animali (ATA) che gestiscono il Gattile Sanitario Comunale in viale Teresa Michel 48, hanno deciso di organizzare uno speciale “Open Day” per sabato 24 maggio, dalle 10.30 alle 17.30, con una merenda e soprattutto un “Mercatino Micioso”, dove si potranno trovare gadgets da acquistare, appositamente creati da volontarie e amiche del gattile.

Se non sempre è possibile adottare un animale, c’è comunque la possibilità di avere la loro compagnia, il loro affetto, facendo una visita ai gattili e ai canili: gli operatori sperano che questa apertura straordinaria sia un’opportunità per far conoscere gli ospiti del gattile, che hanno bisogno di una casa, i cuccioli abbandonati, diversi gatti di “casa” giovani, sani e affettuosi che, purtroppo per le più varie vicissitudini, sono entrati in questi giorni al Gattile e necessitano al più presto di una nuova famiglia amorevole e soprattutto definitiva.

