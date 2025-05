Parcheggi ad Alessandria: pubblicato il bando per la gestione. Apertura buste il 5 giugno

Il Comune di Alessandria ha pubblicato il bando per l’appalto relativo alla gestione dei parcheggi, a seguito di un sollecito ufficiale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dall’autunno il Comune ha scelto di gestire direttamente i parcheggi dal 1° luglio 2025, ponendo fine ad una fase di privatizzazione che, negli anni, ha prodotto pochi investimenti e limitati benefici.

L’apertura delle buste con le offerte avverrà giovedì 5 giugno.

Parcheggio in piazza Garibaldi

Per il nuovo bando l’Amministrazione ha confrontato le pratiche di altri comuni italiani, stimando con precisione il numero di ore e di personale necessari a garantire un servizio di controllo della sosta efficace e sostenibile, senza ribassi di qualità. Secondo le analisi servirebbero 9 unità di personale, dato che contrasta con quanto sostenuto da AMAG Mobilità, che dichiara di averne impiegato il doppio (18 persone) per compiere lo stesso servizio.

Poiché il Comune paga i servizi con risorse pubbliche, è imprescindibile valutare ogni singola spesa. Il nuovo bando va in questa direzione: salvaguardare i posti di lavoro necessari e, al contempo, migliorare la qualità del servizio reso alla cittadinanza.