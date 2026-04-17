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Nuovo scuolabus a Pontestura, esempio di collaborazione tra pubblico e privato

DiRaimondo Bovone

Apr 17, 2026 , , , , ,

L’on. Enzo Amich di Fratelli d’Italia ha partecipato, a Pontestura, alla benedizione del nuovo scuolabus, alla presenza degli allievi della Scuola Primaria “C. Palazzo”, parte dell’Istituto Comprensivo di Cerrina, e della autorità locali. Un passo importante che contribuisce a migliorare un servizio essenziale nell’interesse di ben 8 comuni. Gran parte del merito va a Fabio e Lella Vogliotti i quali, attraverso la società Alientech srl, hanno sostenuto direttamente l’iniziativa, capace di generare un beneficio concreto e diffuso sul territorio. Ma sono serviti anche l’impegno e la determinazione di don Francesco Garis, del sindaco Matteo Benetazzo e di tutta l’amministrazione comunale per accompagnare il percorso, a dimostrazione che, quando pubblico e privato collaborano con responsabilità e visione, arrivano risposte efficaci che rafforzano il tessuto della comunità.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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