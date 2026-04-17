Nuovo scuolabus a Pontestura, esempio di collaborazione tra pubblico e privato

L’on. Enzo Amich di Fratelli d’Italia ha partecipato, a Pontestura, alla benedizione del nuovo scuolabus, alla presenza degli allievi della Scuola Primaria “C. Palazzo”, parte dell’Istituto Comprensivo di Cerrina, e della autorità locali. Un passo importante che contribuisce a migliorare un servizio essenziale nell’interesse di ben 8 comuni. Gran parte del merito va a Fabio e Lella Vogliotti i quali, attraverso la società Alientech srl, hanno sostenuto direttamente l’iniziativa, capace di generare un beneficio concreto e diffuso sul territorio. Ma sono serviti anche l’impegno e la determinazione di don Francesco Garis, del sindaco Matteo Benetazzo e di tutta l’amministrazione comunale per accompagnare il percorso, a dimostrazione che, quando pubblico e privato collaborano con responsabilità e visione, arrivano risposte efficaci che rafforzano il tessuto della comunità.

Navigazione articoli