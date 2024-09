Nocciole: l’anno peggiore di sempre. Troppa pioggia ha dimezzato la produzione e la resa

Per il settore corilicolo l’annata 2024 può essere riassunta come una delle peggiori annate di sempre, sia per la produzione media per ettaro (5 quintali contro i 15 degli anni scorsi) che per la presenza di difetti (soprattutto cimici).



E’ questo il quadro emerso dall’incontro che si è svolto per la 22^ edizione della Fiera Mercato della Nocciola Piemonte in Località Piagera di Gabiano, in Valcerrina.